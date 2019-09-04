2019-09-04T08:27:09+03:00
Общество

Зачем в Челябинске сняли забор на улице Труда вдоль зоопарка

Об этом узнали журналисты КП-Челябинск
Лидия ПЕСКОВА
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Так, и правда, лучше. Фото: Лев Владов.Так, и правда, лучше. Фото: Лев Владов.
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Забор из профнастила долгие годы портил внешний вид улицы Труда от остановки «Родник» до остановки «Зоопарк». И вдруг его секции куда-то пропали. Горожанам открылись красивые виды — кусочек леса.

В социальных сетях по этому поводу шум. Одни радуются обретенным зеленым пейзажам, другие насторожились: а вдруг на месте старого профнастила вырастут бетонные стены? Или вовсе — рекламные баннеры!

— Боюсь представить, что будет с этой территорией: вырубка массовая? Парковка? — комментируют происходящее горожане.

Знатоки города вспоминают, что территория за забором была оставлена под расширение зоопарка. Но в какой-то момент в лесной полосе начали самовольно захватывать земли под частную застройку. Тогда площадку огородили глухим забором.

Было и стало. Фото: Лев Владов.

Было и стало. Фото: Лев Владов.

Что происходит на улице Труда сегодня, журналисту КП-Челябинск рассказали в самом зоопарке.

— Нам предписали снять забор и покрасить, а потом снова поставить, — рассказали КП-Челябинск сотрудники зверинца. — Мы смотрим, как без забора-то хорошо и красиво! Хотим попросить мэрию, чтобы так и оставили.

Открытому для глаз участку леса рад и челябинский урбанист. На своей странице в социальных сетях Лев Владов признался, что давно хотел предложить городу заменить профнастил на прозрачную изгородь черного цвета. Однако улица Труда без забора нравится Владову еще больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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