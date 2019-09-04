Быть или не быть? В Челябинске запустили голосование по ограждению проспекта Ленина

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-04T08:14:10+03:00

А вы - за или против?

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Уже в этом году в Челябинске проведут масштабное благоустройство бульвара, который тянется вдоль проспекта Ленина от улицы Володарского до Лесопарковой. Работы затронут четную сторону проспекта, где каждый день гуляют сотни горожан.

Здесь уже выложили плиткой дорожки, установили лавочки, урны и уличное освещение. В ближайшее время должны появиться дополнительные места для тихого отдыха, необычные цветники и малые формы. Однако внешний вид бульвара портит серое ограждение вдоль проспекта Ленина. Поэтому на областном портале госуслуг «Активный житель» запустили голосование: оставлять его или нет.

— Все современные города избавляются от лишних ограждений, если это не угрожает безопасности пешеходов и автолюбителей. Вместе с главой Центрального района мы прогулялись по будущему бульвару. Стало понятно, что заборы здесь совершенно не нужны. Дорогу отделяет прекрасный газон с деревьями, — объясняет причину голосования автор проекта, руководитель отдела развития московского Архитектурного Бюро ASADOV Никита Асадов.

Голосование закончится 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU