Из-за утреннего тумана Челябинск не смог принять шесть самолетов
Под утро среды, 4 сентября, густой туман накрыл Челябинск. Плохая видимость в районе аэропорта внесла свои коррективы в работу местной воздушной гавани.
— Из-за тумана Челябинск не смог принять шестьбортов, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь аэропорта Челябинск Сергей Куклев. — Один пока до сих пор в Уфе, три — в Екатеринбурге. Два прямо сейчас заходят на посадку.
В начале этой недели аэропорт Челябинск уже попадал в сводку горячих новостей. В ночь на 3 сентября туристы не смогли вовремя вылететь на отдых в Турцию. Из-за неисправности на борту рейс задержали на несколько часов, а потом тот же борт экстренно приземлился в Краснодаре, так как одному из пассажиров в пути стало плохо.
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ИСТОЧНИК KP.RU