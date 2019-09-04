Экс-главу Челябинска Сергея Давыдова хотят судить в третий раз

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-04T09:40:08+03:00

Прокуратура не согласна, что его дело опять закрыли

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Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда Советского района Челябинска, который 26 августа постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего градоначальника Сергея Давыдова. Напомним, суд ограничился наложением штрафа в размере 40 тысяч рублей.

— Это решение незаконно. Выводы суда, изложенные в постановлении, не соответствуют обстоятельствам уголовного дела. Уголовный закон применен неправильно, есть существенные нарушения уголовно- процессуального кодекса, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова и настаивает, что преступление было более тяжелым. Прокурор просит отменить решение, принятое Советским районным судом Челябинска, и вернуть материалы уголовного дела прокурору.

По версии обвинения, в 2011 году Сергей Давыдов заставил МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» начислять платежи населению через аффилированные ему компании. В качестве вознаграждения фирмы главы получили около 40 миллионов рублей дивидендов и перевели ИП Давыдова около 12 миллионов рублей. Причем половина этих денег упала на личную карту Давыдова.

По подсчетам следствия, «ЧКТС» потеряла на этих контрактах 10,8 миллионов рублей. Но экс-чиновник вернул эти деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU