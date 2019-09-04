«Трактор» сыграет со СКА — против своего бывшего тренера

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-04T10:30:47+03:00

За Анвара Гатиятулина в Челябинске будут болеть его родители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний раз черно-белые смогли обыграть Питер два года назад

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Второй матч сезона КХЛ 2019-2020 челябинцы проведут на своей площадке 4 сентября. Накануне, в стартовом поединке «Трактор» уступил подмосковному «Витязю» — 2:4.

СКА — один из фаворитов чемпионата. В своем первом матче питерцы переиграли в Магнитогорске «Металлург» (3:1). А сегодня, 4 сентября армейцы с берегов Невы в Челябинске протестируют «Трактор» (начало игры в 19.00). В последний раз черно-белые смогли выиграть у СКА в начале чемпионата КХЛ сезона 2016-2017. Тогда 23 августа в домашней игре челябинцы выиграли в овертайме 2:1. В то время на посту главного наставника «Трактора» работал Анвар Гатиятулин, который сейчас входит в тренерский штаб армейцев.

В прошлом сезоне «Трактор» проиграл СКА оба матча — в Санкт-Петербурге 0:1 и в Челябинске 1:3.

Эксперты называют такие поединки крайне принципиальным для обеих команд. «Трактор» попытается дать «показать зубы» и «побить» своего экс- наставника, а СКА с Анваром Гатиятулиным — обязательно разделаться с бывшей челябинской вотчиной нынешнего тренера.

После игры с «Витязем» форвард «Трактора» Алексей Кручинин, в этом сезоне перешедший в команду из СКА, заявил, что в матче с армейцами постарается доказать питерским тренерам, что его зря недооценивали в команде в прошлом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU