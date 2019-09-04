2019-09-04T10:58:36+03:00
Общество

Уволили хирурга, который рассказал о низких зарплатах врачей в Челябинской области

Больница не комментирует увольнение
Лидия ПЕСКОВА
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Команда Редькина собиралась уволиться полностью.Команда Редькина собиралась уволиться полностью.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В закрытом городке Трехгорный уволили заведующего хирургическим отделением №1 Станислава Редькина, который рассказал журналистам о грядущих массовых увольнениях и низких зарплатах врачей, сообщает «Курс дела».

Напомним, 29 августа два хирурга единственной в городе больницы уведомили начальство о своем увольнении. Оставшиеся шесть хирургов планировали уволиться в ближайшее время. Медики жаловались на запредельную нагрузку и низкие зарплаты.

— Вчера начальник медсанчасти попенял нам на несознательность. Сказал, что нагрузки у нас маленькие, а зарплата и так достаточно большая. Проблему они будут решать попыткой завезти врачей как бы на время, по срочным договорам, чтобы дыры закрыть, — рассказал Станислав Редькин.

И вот теперь он остался без любимого дела. Увольнение Редькина в больнице не комментируют.

Станислав Редькин работал в Трехгорном более двадцати лет. В 2016 году хирург стал лауреатом городской премии «За лучшие достижения» в категории «Руководитель».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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