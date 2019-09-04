Организаторы бунта в ИК-6 Челябинской области отсидят по несколько лишних лет
Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор Челябинского областного суда по уголовному делу о массовых беспорядках в копейской исправительной колонии № 6. Речь идет о бунте заключенных, который случился в ноябре 2012 года.
— Тогда заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка, организовали массовые беспорядки. Основной целью бунта было добиться снятия руководства колонии с должностей, — рассказали КП-Челябинске в пресс-службе Челябинского областного суда.
Но ситуация обернулась против самих колонистов. За бунт осудили 17 человек, все они получили от двух до пяти лет заключения к старым срокам. Приговор пытались обжаловать, но Верховный суд перечеркнул последнюю надежду на смягчение наказания.
Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU