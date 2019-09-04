2019-09-04T11:24:00+03:00
Происшествия

Организаторы бунта в ИК-6 Челябинской области отсидят по несколько лишних лет

Последнюю надежду смягчить наказание перечеркнул Верховный суд
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Бунт заключенных удалось подавить, а осужденные получили новые сроки.Бунт заключенных удалось подавить, а осужденные получили новые сроки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор Челябинского областного суда по уголовному делу о массовых беспорядках в копейской исправительной колонии № 6. Речь идет о бунте заключенных, который случился в ноябре 2012 года.

— Тогда заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка, организовали массовые беспорядки. Основной целью бунта было добиться снятия руководства колонии с должностей, — рассказали КП-Челябинске в пресс-службе Челябинского областного суда.

Но ситуация обернулась против самих колонистов. За бунт осудили 17 человек, все они получили от двух до пяти лет заключения к старым срокам. Приговор пытались обжаловать, но Верховный суд перечеркнул последнюю надежду на смягчение наказания.

Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница повесилась на тарзанке в Челябинске
Задержан подозреваемый в убийстве молодого бизнесмена Худояна из Златоуста
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Челябинской области 17-летнего подростка отдали под суд за зверское убийство бабушки
Омбудсмен объявляет сбор денег для рожденного в Турции малыша
В Челябинской области скорая сбила ребенка на велосипеде
В Челябинске жители недовольны зарплатами и карьерными перспективами
На Кировке в Челябинске рубят деревья
Аферисты от лица мэров Челябинской области обманывают рестораны
В Челябинске покажут фильмы из закрытой страны
Уволили хирурга, который рассказал о низких зарплатах врачей в Челябинской области
Сейсмологи Казахстана «устраивают» землетрясения в Челябинской области
«Трактор» сыграет со СКА — против своего бывшего тренера
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
Экс-главу Челябинска Сергея Давыдова хотят судить в третий раз
Tele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4G
Из-за утреннего тумана Челябинск не смог принять шесть самолетов
В Челябинске готовят к запуску трамвай «Метеор»
Двух охотников оштрафовали на миллион рублей за убийство лосих в Челябинской области
Быть или не быть? В Челябинске запустили голосование по ограждению проспекта Ленина
Зачем в Челябинске сняли забор на улице Труда вдоль зоопарка
В Челябинск прибыли первые 17 новых низкопольных автобусов
Челябинский урбанист раскритиковал забор на Алом поле
Родители просят включить отопление в детсадах Челябинской области