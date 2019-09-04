Организаторы бунта в ИК-6 Челябинской области отсидят по несколько лишних лет

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-04T11:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор Челябинского областного суда по уголовному делу о массовых беспорядках в копейской исправительной колонии № 6. Речь идет о бунте заключенных, который случился в ноябре 2012 года.

— Тогда заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка, организовали массовые беспорядки. Основной целью бунта было добиться снятия руководства колонии с должностей, — рассказали КП-Челябинске в пресс-службе Челябинского областного суда.

Но ситуация обернулась против самих колонистов. За бунт осудили 17 человек, все они получили от двух до пяти лет заключения к старым срокам. Приговор пытались обжаловать, но Верховный суд перечеркнул последнюю надежду на смягчение наказания.

Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU