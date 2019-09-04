Аферисты от лица мэров Челябинской области обманывают рестораны

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-04T11:39:15+03:00

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Новую схему мошенничества придумали злоумышленники из Челябинской области. Они звонят в местные рестораны под видом больших чиновников — мэров районных администраций. Разумеется не лично, а представляются помощниками. Сообщают заведению, что намерены отгулять в нем банкет, но для этого нужна большая партия дорогостоящего спиртного. В точности такие история произошли в Усть-Катаве и Кусе.

Аферисты убедили владельцев кафе, что нужно закупить алкоголь конкретного поставщика. Дескать в местной администрации пьют только проверенное спиртное. Хозяева ресторанов перевел поставщику 42 и 19 тысяч рублей, в надежде, что расходы с лихвой окупятся. Но ни алкоголя, ни щедрых клиентов они так и не увидели.

— Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Идет розыск подозреваемых. Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем воздержаться от перевода денег незнакомцам, передачи им данных банковской карты. Перед проведением сделки следует назначить личную встречу, где будет возможность удостовериться в личности звонящего либо его представителя, изучить договор по сделке и принять окончательное решение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU