На Кировке в Челябинске рубят деревья

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-04T12:29:17+03:00

А вот и следы преступного отношения человека к природе. Фото: "Гражданский патруль".

А на их месте появляются лужи и цветники

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Пешеходная Кировка в центре Челябинска может остаться без деревьев. Активисты движения «Гражданский патруль» заметили опасную тенденцию: деревья таинственным образом исчезают, а на их месте появляются лужи и цветники.

Когда-то тут стояло дерево. Фото: "Гражданский патруль".

Внимание активистов привлекли квадратные «вырубки» в плитке. Если следовать логике, их оставили при мощении улицы под деревья. Но, видно, тесные квадраты не смогли обеспечить полноценного доступа влаги к корням деревьев, и они начали гибнуть.

В среду, 4 сентября, «Гражданский патруль» выложил в социальные сети печальные фото с видом квадратов, где когда-то росли деревья.

Горожане прозвали такие цветники могилками. Фото: "Гражданский патруль".

— Это не цветники, это могилки убитых челябинцами деревьев! — комментируют фото жители мегаполиса.

И просто лужа. Фото: "Гражданский патруль".

— Липы на Кировке прекрасны. Специально приезжаю прогуляться, когда они в цвету. Сажали их уже взрослыми. Может, какие-то деревья и засохли. Но можно же на взрослые заменить! — недоумевают обиженные горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU