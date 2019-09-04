На Кировке в Челябинске рубят деревья
Пешеходная Кировка в центре Челябинска может остаться без деревьев. Активисты движения «Гражданский патруль» заметили опасную тенденцию: деревья таинственным образом исчезают, а на их месте появляются лужи и цветники.
Когда-то тут стояло дерево. Фото: "Гражданский патруль".
Внимание активистов привлекли квадратные «вырубки» в плитке. Если следовать логике, их оставили при мощении улицы под деревья. Но, видно, тесные квадраты не смогли обеспечить полноценного доступа влаги к корням деревьев, и они начали гибнуть.
В среду, 4 сентября, «Гражданский патруль» выложил в социальные сети печальные фото с видом квадратов, где когда-то росли деревья.
Горожане прозвали такие цветники могилками. Фото: "Гражданский патруль".
— Это не цветники, это могилки убитых челябинцами деревьев! — комментируют фото жители мегаполиса.
И просто лужа. Фото: "Гражданский патруль".
— Липы на Кировке прекрасны. Специально приезжаю прогуляться, когда они в цвету. Сажали их уже взрослыми. Может, какие-то деревья и засохли. Но можно же на взрослые заменить! — недоумевают обиженные горожане.
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ИСТОЧНИК KP.RU