В Челябинске жители недовольны зарплатами и карьерными перспективами
Созидательный труд на благо общества, говорили в СССР, приносит большое моральное удовлетворение. О материальном молчали.
Строй сменился. Что там с удовлетворением? Аналитики службы исследований HeadHunter выяснили, как челябинцы оценивают уровень зарплат, условий труда, коллектив, карьерные перспективы и развитие.
Итак, условия труда челябинцы оценили в 3,5 балла из пяти возможных. Крайне недовольны представители туристической сферы и работники госсектора (3,2 балла).
Довольны сферой своего труда суровые челябинские рабочие. Особенно — занятые в добыче сырья и автомобильном бизнесе.
Недовольны челябинцы уровнем зарплаты: 2,5 баллов из пяти!
— Это один из самых низких показателей в стране, меньше — в Липецкой, Вологодской и Тверской областях, — пояснила корреспонденту КП-Челябинск руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Кстати, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области — 32,5 тыс руб.
Самую низкую оценку заработку- по 2,6 балла — поставили представители сфер «Спорт, красота», «Административный персонал», «Искусство, массмедиа».
Довольны зарплатой сотрудники сфер «Автомобильный бизнес», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость», «IT- технологии».
Туманны карьерные перспективы у респондентов из областей «Спорт, красота», «Юристы» и «Туризм, рестораны».
Оптимистично смотрят на профессиональное развитие представители науки и образования. Недаром говорят, что учиться сегодня нужно всю жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU