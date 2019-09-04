2019-09-04T12:16:43+03:00
Общество

В Челябинске жители недовольны зарплатами и карьерными перспективами

Аналитики выяснили, что хотят изменить горожане в одной из важных составляющих своей жизни
Ольга АНТОНОВА
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Учиться нужно всю жизнь! На фото: 76-летний Евгений Полищук в Петербурге в этом году вышел в финал конкурса программистов. Фото: конкурс "Цифровой прорыв"Учиться нужно всю жизнь! На фото: 76-летний Евгений Полищук в Петербурге в этом году вышел в финал конкурса программистов. Фото: конкурс "Цифровой прорыв"
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Созидательный труд на благо общества, говорили в СССР, приносит большое моральное удовлетворение. О материальном молчали.

Строй сменился. Что там с удовлетворением? Аналитики службы исследований HeadHunter выяснили, как челябинцы оценивают уровень зарплат, условий труда, коллектив, карьерные перспективы и развитие.

Итак, условия труда челябинцы оценили в 3,5 балла из пяти возможных. Крайне недовольны представители туристической сферы и работники госсектора (3,2 балла).

Довольны сферой своего труда суровые челябинские рабочие. Особенно — занятые в добыче сырья и автомобильном бизнесе.

Недовольны челябинцы уровнем зарплаты: 2,5 баллов из пяти!

— Это один из самых низких показателей в стране, меньше — в Липецкой, Вологодской и Тверской областях, — пояснила корреспонденту КП-Челябинск руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Кстати, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области — 32,5 тыс руб.

Самую низкую оценку заработку- по 2,6 балла — поставили представители сфер «Спорт, красота», «Административный персонал», «Искусство, массмедиа».

Довольны зарплатой сотрудники сфер «Автомобильный бизнес», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость», «IT- технологии».

Туманны карьерные перспективы у респондентов из областей «Спорт, красота», «Юристы» и «Туризм, рестораны».

Оптимистично смотрят на профессиональное развитие представители науки и образования. Недаром говорят, что учиться сегодня нужно всю жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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