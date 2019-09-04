В Челябинской области скорая сбила ребенка на велосипеде
Машина скорой помощи сбила мальчика на велосипеде в Катав-Ивановске. Авария случилась днем, 3 сентября, на улице Красноармейской. Ребенок оказался на проезжей части внезапно. Скорая не успела затормозить.
Мальчик выехал на велосипеде с второстепенной дороги и не пропустил автомобиль, объяснил 48-летний водитель УАЗ-339623 приехавшим сотрудникам ГИБДД. В больницу школьника доставила другая подоспевшая машина скорой помощи.
— Пострадавшему мальчику семь лет. Он госпитализирован с травмами, — прокомментировали в УГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU