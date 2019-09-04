В Челябинской области 17-летнего подростка отдали под суд за зверское убийство бабушки

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-04T13:09:16+03:00

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В Магнитогорске будут судить 17-летнего парня за убийство родной бабушки. Зимой прошлого года он в очередной раз поругался с ней. Бабушка, которая также была его опекуном, беспокоилась, что внук перестал учиться, его привлекли к «уголовке». На этой почве и завязалась ссора.

— Обвиняемый ударил бабушку не меньше двух раз молотком по голове. После чего нанес около 34 ударов ножом в шею, голову, грудь и живот. А затем еще пару раз ударил неустановленным предметом по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подростка заключили под стражу. Свою вину он признал. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Убийство несовершеннолетний совершил на условном сроке. К этому наказанию его приговорили за кражу.

Прокуратура направила уголовное дело в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU