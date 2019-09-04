Задержан подозреваемый в убийстве молодого бизнесмена Худояна из Златоуста

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-04T13:46:48+03:00

Он сам пришел к силовикам

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В Златоусте Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве Давида Худояна. 22-летнего бизнесмена убили выстрелом в живот. Предполагаемый злоумышленник сам пришел сдавать в правоохранительные органы.

В следственном комитете подтверждают, что уже работают с молодым человеком. Он немногим старше убитого Давида. Предстоит проверить его слова.

Ранее КП-Челябинск рассказывали, что Давида Худояна убили на вечеринке. По предварительной версии, это произошло случайно: товарищ баловался с отцовским пистолетом. Известно, что семья Худоянов занимается в Златоусте хлебопекарным и строительным бизнесом.

По статье за убийство грозит до 15 лет колонии. В теории вторая сторона может попытаться доказать, что никакого умысла не было и тогда дело могут переквалифицировать в причинение смерти по неосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU