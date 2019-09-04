Школьница повесилась на тарзанке в Челябинске
Трагедия случилась в одном из дворов Металлургического района. О происшествии КП-Челябинск рассказали жители улицы Приборостроительная. Ребенок задохнулся во время катания на тарзанке.
Девочка-младшеклассница вышла поиграть во двор. К дереву была привязана конструкция из жесткой веревки и перекладины, на которой каталась местная ребятня. Девочка полезла на тарзанку, но канат в какой-то момент обвился вокруг шеи.
— Мимо проходил мужчина, он вытащил девочку и вызвал скорую. Ею сейчас занимаются врачи. Сейчас дело в следственном комитете, идет проверка, — сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.
— Сотрудники полиции вынесли предписание управляющей копании о демонтаже конструкции, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
Как стало известно, тарзанку уже срезали.
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ИСТОЧНИК KP.RU