2019-09-04T15:12:00+03:00
Происшествия

Школьница повесилась на тарзанке в Челябинске

Детская игра закончилась несчастным случаем
Андрей АБРАМОВ
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Ребенок повесился на тарзанке в Челябинске.Ребенок повесился на тарзанке в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась в одном из дворов Металлургического района. О происшествии КП-Челябинск рассказали жители улицы Приборостроительная. Ребенок задохнулся во время катания на тарзанке.

Девочка-младшеклассница вышла поиграть во двор. К дереву была привязана конструкция из жесткой веревки и перекладины, на которой каталась местная ребятня. Девочка полезла на тарзанку, но канат в какой-то момент обвился вокруг шеи.

— Мимо проходил мужчина, он вытащил девочку и вызвал скорую. Ею сейчас занимаются врачи. Сейчас дело в следственном комитете, идет проверка, — сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

— Сотрудники полиции вынесли предписание управляющей копании о демонтаже конструкции, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Как стало известно, тарзанку уже срезали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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