Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-04T14:09:44+03:00

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Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в сегменте Daily Banking (ежедневный банкинг). По сравнению с исследованием прошлого года — Internet Banking Rank 2018 — Банк УРАЛСИБ поднялся в рейтинге на 3 позиции. Согласно исследованию, более эффективным в рейтинге Daily Banking считается интернет-банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Исследование Internet Banking Rank 2019 было проведено в июле-августе 2019 года. В нем приняли участие 24 интернет-банка для частных лиц, каждый из которых обследовался кабинетно и участвовал в пяти юзабилити-тестах. Анализ данных и расчет итоговой оценки для каждого банка в рамках концепции Daily Banking проводился на основе более 500 критериев оценок функциональности и удобства использования интернет-банка.

Генеральная лицензия Банка России №30.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU