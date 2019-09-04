2019-09-04T14:28:26+03:00
Общество

Копейск попал в рейтинг самых опасных городов страны

Его жители боятся возвращаться домой в темное время суток
Валентина ВАГАНОВА
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Ни один город Челябинской области в топ-10 безопасных не попал.Ни один город Челябинской области в топ-10 безопасных не попал.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики портала Domofond.ru составили топ самых безопасных городов России. Они попросили жителей двухсот городов ответить, согласны ли те с утверждением «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Видимо, южноуральцам страшновато возвращаться домой вечерами. Ни один город Челябинской области в топ-10 безопасных не попал.

Миасс единственный, попавший в первую половину списка — 46-е место. Златоуст занял 185 позицию в рейтинге, Челябинск — 178-ю, а Магнитогорск — 140-ю. Копейск попал в самый конец списка — 197 место, — сообщает издание «Курс дела».

Выходит, копейчанам страшнее всего ходить по родному городу, когда стемнеет. Возможно, ситуация скоро изменится. До конца года мэрия пообещала установить на улицах новые фонари. Ходить по освещенным улицам будет комфортнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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