2019-09-04T15:37:27+03:00
Происшествия

В кармане у школьника из Челябинской области загорелся смартфон

Подросток получил ожог руки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Егор Головин соцсетиФото: Егор Головин соцсети
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Происшествие случилось 3 сентября в Магнитогорске. Десятиклассник Егор Головин шел в школу, когда в кармане его брюк неожиданно вспыхнул телефон. Парень попытался достать его, но обжег руку.

На помощь школьнику поспешил прохожий. Мужчина был в перчатках, поэтому смог вытащить горящий гаджет из брюк подростка.

— В кармане у меня лежал смартфон Xiaomi Mi Max. Когда телефон остыл, я взял его и пошел домой к бабушке. Она вызвала скорую. Медики сделали мне укол и перебинтовали ожоги на руке и ноге, — рассказывает Егор.

По словам мальчика причиной возгорания стал аккумулятор. Однако пожаловаться на неисправную батарею некому. Ведь Егор купил телефон три года назад в «комиссионке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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