Огромную метлу подарят первоклассникам в Копейске
«Будешь плохо учиться, станешь дворником!», — обычно предупреждают школяров родители. Выходит, что в дворники идут самые никудышные и лентяи?
Коммунальщики из «Жилищной управляющей компании» Копейска решили сломать негативный тренд. И смастерили трехметровую метлу. Здоровенный черенок, выкрашенный в красный цвет, кудрявые ветки березы вместо прутьев. Декоративно!
Большой аргумент должен убедить малышей в том, что не престижных профессий нет.
Метла станет «гвоздем» Парада первоклассников, который пройдет в Копейске, на площади Славы, 7 сентября. Начало в 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU