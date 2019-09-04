Огромную метлу подарят первоклассникам в Копейске

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-04T14:52:00+03:00

На городском празднике малышей познакомят с профессией дворника

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«Будешь плохо учиться, станешь дворником!», — обычно предупреждают школяров родители. Выходит, что в дворники идут самые никудышные и лентяи?

Коммунальщики из «Жилищной управляющей компании» Копейска решили сломать негативный тренд. И смастерили трехметровую метлу. Здоровенный черенок, выкрашенный в красный цвет, кудрявые ветки березы вместо прутьев. Декоративно!

Большой аргумент должен убедить малышей в том, что не престижных профессий нет.

Метла станет «гвоздем» Парада первоклассников, который пройдет в Копейске, на площади Славы, 7 сентября. Начало в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU