Чиновник из Челябинской области ответит в суде за падение хоккейных ворот на ребенка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-04T14:55:47+03:00

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В Снежинске за халатность будут судить начальника управления городского хозяйства. Он не проследил, чтобы с хоккейного корта на улице Победы, убрали неустойчивые хоккейные ворота. В итоге металлическая конструкция рухнула на 7-летнего мальчика.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Школьник с друзьями гонял мяч на площадке. Повис на перекладине ворот и опрокинул их на себя. Ребенок получил травму живота, разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы.

— Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» направлено для рассмотрения в суд. Следователем СК внесено представление главе Снежинска по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU