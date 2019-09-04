2019-09-04T14:55:47+03:00
Происшествия

Чиновник из Челябинской области ответит в суде за падение хоккейных ворот на ребенка

Мальчик получил травму живота и разрыв внутренних органов
Валентина ВАГАНОВА
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Главному коммунальщику города грозит до пяти лет колонии.Главному коммунальщику города грозит до пяти лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Снежинске за халатность будут судить начальника управления городского хозяйства. Он не проследил, чтобы с хоккейного корта на улице Победы, убрали неустойчивые хоккейные ворота. В итоге металлическая конструкция рухнула на 7-летнего мальчика.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Школьник с друзьями гонял мяч на площадке. Повис на перекладине ворот и опрокинул их на себя. Ребенок получил травму живота, разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы.

— Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» направлено для рассмотрения в суд. Следователем СК внесено представление главе Снежинска по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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