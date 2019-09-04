2019-09-04T15:26:35+03:00
Происшествия

ДТП с Андреем Косиловым: у жертвы автокатастрофы положительная динамика

Но девушка остается в коме
Антонина СНЕГУРЕНКО
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За ДТП Андрею Косилову грозит до двух лет колонииЗа ДТП Андрею Косилову грозит до двух лет колонииФото: СОЦСЕТИ
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Пострадавшие в аварии с участием бизнесмена, бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова, пошли на поправку.

19-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия по-прежнему находится в коме, но есть положительная динамика. Двое ее спутников, второй пассажир Лады» Влад и водитель легковой машины Никита, выписаны из больницы домой.

По словам мамы девушки, до конца сентября они решат вопрос о перевозке дочери в больницу Екатеринбурга. В момент аварии девушка сидела на заднем сиденье «Лады-Весты». Сегодня она продолжает находиться в Челябинской областной больнице № 3. Второй пассажир «Лады» Влад проходил лечение в Екатеринбурге. Водитель Никита получал медпомощь в Челябинске.

В правоохранительных органах продолжают заниматься делом Косилова. Сейчас идут экспертизы.

ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Аргаяшском районе. Авария случилась на 18-м километре трассы Байрамгулово — Новоандреевка. В результате ДТП пострадали трое жителей Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело, виновнику аварии грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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