Челябинская область получит 19 машин «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-04T15:40:26+03:00

Всего в этом году автопарк медицинской службы пополнился на 98 автомобилей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому регионы получат более полутора тысяч автомобилей скорой помощи и почти две с половиной тысячи школьных автобусов.

В Челябинскую область придет 19 карет скорой помощи. Всего же в этом году региональный автопарк пополнится 98 новыми скорыми. Они будут закуплены за счет областного и федерального бюджетов. 36 машин уже поступили на Южный Урал. Руководитель области Алексей Текслер продемонстрировал новые автомобили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой во время ее недавнего визита в регион.

Машины получит Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Коркино, Златоуст и другие территории.

Ожидается, что дополнительные 19 карет скорой помощи поступят на Южный Урал в начале 2020 года.

До конца года за счет областного бюджета будет куплено 58 школьных автобусов для 24 городов и районов.

Еще в этом году согласно распоряжению Дмитрия Медведева за счет федеральных денег в регион поступят дополнительно еще 30 автобусов разной вместимости — от 10 до 21 места. Три мини-автобуса накануне прибыли в Челябинск.

Сейчас 17 тысяч учеников в нашей области каждый день подвозят к школам и забирают домой 540 автобусов. Автомобили оснащены системами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU