Меньше половины челябинцев придут на выборы

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-04T15:58:30+03:00

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Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас озвучил прогноз явки на выборах 8 сентября. По его словам, она будет не ниже 42,48% от общей численности избирателей.

— Мы рассчитываем на хороший результат. По явке у нас ориентиром являются выборы губернатора, которые были пять лет. Тогда явка составила 42,48%. Это ориентир совершенно реальный. Тем более, что экономическая ситуация не стала лучше, есть определенный запрос на смену власти. Может быть, явка будет выше, — сказал на встрече с журналистами глава избиркома.

8 сентября жители Челябинской области будут выбирать главу региона. На пост губернатора Челябинской области претендуют пять человек. Помимо этого в 27 муниципалитетах, в том числе в Челябинске, пройдут выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений.

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ИСТОЧНИК KP.RU