2019-09-04T17:13:55+03:00
Общество

Стало известно, зачем на Кировке избавляются от деревьев

Исчезновение взрослых деревьев на днях заметили горожане
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Челябинск сегодня".Фото: "Челябинск сегодня".
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Неравнодушные горожане заметили, что на пешеходной части улицы Кирова пропали взрослые деревья, сообщает сайт «Челябинск сегодня». Не все, но много.

Сейчас на Кировке можно найти островки грунта со спиленными под корень пеньками. И такие же островки, где пней уже не осталось, а на их месте высадили цветы.

Фото: "Челябинск сегодня".

Фото: "Челябинск сегодня".

Журналистам «Челябинск сегодня» удалось получить комментарий властей. В пресс-службе администрации города им рассказали, что деревья спилили из-за угрозы падения. Сильный ветер повалил одно дерево. Тогда и решили спилить остальные, так как они могли повредить провода и рухнуть на людей.

Пешеходная Кировка — одно из лучших мест в центре города, доставшаяся нам в наследство от мэра Вячеслава Тарасова. Сюда приходят гулять горожане, сюда приводят заезжих гостей. Печально, что эта красивая улица теряет раскидистые деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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