Продав квартиру в Челябинске, можно купить 12 квадратных метров в Москве

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-04T18:18:23+03:00

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Аналитики подсчитали, сколько квадратных метров в Москве сможет купить челябинец, если продаст собственную квартиру, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на портал «Мир квартир».

Среднестатистическая квартира в Челябинске стоит сегодня 2 миллиона 541 тысячу 733 рубля. Если выручить такие деньги в Челябинске, то в Москве можно рассчитывать на покупку аж 12 квадратных метров жилья.

— У других регионов России также немного шансов стать полноценными москвичами. Только жители Санкт-Петербурга после продажи собственного жилья могут претендовать на покупку однокомнатной квартиры в Москве. Остальные россияне в лучшем случае возьмут студию или комнату в коммуналке, — пишет «Южноуральская панорама».

Кстати, аналитики не учитывали вероятность продажи элитного жилья в регионах. А при расчете среднестатистической цены не делили квартиры на вторичку и новостройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU