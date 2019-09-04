2019-09-04T18:43:32+03:00
Происшествия

«Газель» сбила подростка на зебре в Челябинской области

Юношу с травмами увезли в больницу
Лидия ПЕСКОВА
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Ребенок получил серьезные травмы. Фото: отдел ГИБДД по городу Миасс.Ребенок получил серьезные травмы. Фото: отдел ГИБДД по городу Миасс.
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В среду, 4 сентября, на улице Пролетарской в Миассе «Газель» сбила подростка. Мальчик переходил дорогу по зебре, рядом с которой нет светофора, и угодил под колеса нетерпеливой машины, сообщает отдел ГИБДД по Миассу.

— Около двух часов дня в районе дома №1 на улице Пролетарская 31-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-33021», сбил подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточняют в ГАИ.

Шестнадцатилетний парень получил травмы и отправлен в больницу.

Напомним, похожий случай произошел 19 августа на улице Кирова в Челябинске. Иномарка сбила восьмилетнего мальчугана, который переходил проезжую часть по зебре. На двух полосах машины остановились, а на третьей ребенок попал под колеса. После трагического инцидента (паренек до сих пор в больнице) на проблемном участке установили лежачего полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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