«Газель» сбила подростка на зебре в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-04T18:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 сентября, на улице Пролетарской в Миассе «Газель» сбила подростка. Мальчик переходил дорогу по зебре, рядом с которой нет светофора, и угодил под колеса нетерпеливой машины, сообщает отдел ГИБДД по Миассу.

— Около двух часов дня в районе дома №1 на улице Пролетарская 31-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-33021», сбил подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточняют в ГАИ.

Шестнадцатилетний парень получил травмы и отправлен в больницу.

Напомним, похожий случай произошел 19 августа на улице Кирова в Челябинске. Иномарка сбила восьмилетнего мальчугана, который переходил проезжую часть по зебре. На двух полосах машины остановились, а на третьей ребенок попал под колеса. После трагического инцидента (паренек до сих пор в больнице) на проблемном участке установили лежачего полицейского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU