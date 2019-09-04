В Челябинске презентовали трамвай с бортовым компьютером

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-04T19:30:46+03:00

Новые трамваи украсят город, если один из них успешно пройдет испытания на дорогах. Фото: Инна КУМЕЙКО

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В Челябинск прибыл новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он оснащен бортовым компьютером, доступом в интернет и медиакомплексом для трансляции новостей, сообщает сайт «Полит74».

— Такой трамвай стоит порядка 70 миллионов рублей. У него просторный, низкопольный вагон, который состоит из трех секций. Вагон вмещает более 300 человек, в нем 57 посадочных мест, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что скоро тестовый трамвай пройдет испытания на улицах города. После этого будет принято решение о закупке таких машин для Челябинска.

Если испытания пройдут успешно, до конца 2020 года в Челябинске появятся 25 новых трамваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU