В Челябинске презентовали трамвай с бортовым компьютером
В Челябинск прибыл новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он оснащен бортовым компьютером, доступом в интернет и медиакомплексом для трансляции новостей, сообщает сайт «Полит74».
— Такой трамвай стоит порядка 70 миллионов рублей. У него просторный, низкопольный вагон, который состоит из трех секций. Вагон вмещает более 300 человек, в нем 57 посадочных мест, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Планируется, что скоро тестовый трамвай пройдет испытания на улицах города. После этого будет принято решение о закупке таких машин для Челябинска.
Если испытания пройдут успешно, до конца 2020 года в Челябинске появятся 25 новых трамваев.
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ИСТОЧНИК KP.RU