«Трактор» в овертайме уступил СКА со счетом 3:4

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-04T19:35:38+03:00

Черно-белые вели в счете с разницей в две шайбы, но не удержали преимущество

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Болельщики, после поражения челябинцев в стартовом матче турнира от «Витязя», ждали реванша в матче с Питером. И такой повод для радости «Трактор» предоставил, ведя к середине второго периода со счетом 3:1.

На гол армейца Ткаченко, черно-белые ответили точными бросками легионеров Седлака, Кэлофа и Томаса. Правда, все эти усилия челябинцы очень быстро «профукали». Питерцы отыгрались во втором отрезке матча в течение одной минуты, сравняв счет — 3:3.

Третий период оказался безголевым и матч перешел в овертайм. А на старте дополнительного времени питерцы не затягивать поединок, и после броска Сергея Плотникова поставили победную точку — 3:4.

По броскам в створ ворот армейцы заметно перебросали хозяев: 17-43. Преимущество более, чем в два раза! При этом отметим, что «Трактор» заработал за три периода 12 минут штрафа, а СКА только четыре.

Впереди у «Трактора» двухнедельная 8-матчевая выездная серия на востоке страны .

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ИСТОЧНИК KP.RU