2019-09-04T19:35:38+03:00
Спорт

«Трактор» в овертайме уступил СКА со счетом 3:4

Черно-белые вели в счете с разницей в две шайбы, но не удержали преимущество
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Момент игры.Момент игры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Болельщики, после поражения челябинцев в стартовом матче турнира от «Витязя», ждали реванша в матче с Питером. И такой повод для радости «Трактор» предоставил, ведя к середине второго периода со счетом 3:1.

На гол армейца Ткаченко, черно-белые ответили точными бросками легионеров Седлака, Кэлофа и Томаса. Правда, все эти усилия челябинцы очень быстро «профукали». Питерцы отыгрались во втором отрезке матча в течение одной минуты, сравняв счет — 3:3.

Третий период оказался безголевым и матч перешел в овертайм. А на старте дополнительного времени питерцы не затягивать поединок, и после броска Сергея Плотникова поставили победную точку — 3:4.

По броскам в створ ворот армейцы заметно перебросали хозяев: 17-43. Преимущество более, чем в два раза! При этом отметим, что «Трактор» заработал за три периода 12 минут штрафа, а СКА только четыре.

Впереди у «Трактора» двухнедельная 8-матчевая выездная серия на востоке страны .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске презентовали трамвай с бортовым компьютером
«Газель» сбила подростка на зебре в Челябинской области
Продав квартиру в Челябинске, можно купить 12 квадратных метров в Москве
Стало известно, зачем на Кировке избавляются от деревьев
Меньше половины челябинцев придут на выборы
Челябинская область получит 19 машин «скорой помощи»
В Челябинске распахнул двери интерактивный исторический парк «Россия — Моя история»
ДТП с Андреем Косиловым: у жертвы автокатастрофы положительная динамика
Чиновник из Челябинской области ответит в суде за падение хоккейных ворот на ребенка
Огромную метлу подарят первоклассникам в Копейске
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
В кармане у школьника из Челябинской области загорелся смартфон
Парад моды на Кировке-2019 в Челябинске: когда ждать шоу
Копейск попал в рейтинг самых опасных городов страны
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Школьница повесилась на тарзанке в Челябинске
Задержан подозреваемый в убийстве молодого бизнесмена Худояна из Златоуста
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Челябинской области 17-летнего подростка отдали под суд за зверское убийство бабушки
Омбудсмен объявляет сбор денег для рожденного в Турции малыша