В Магнитогорске школьница и ее мать отравились питьевым йогуртом

СЕГОДНЯ 20:28 2019-09-04T20:28:23+03:00

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Мать двоих детей из Магнитогорска делится в социальных сетях неудачным опытом покупки йогурта. На днях семья купил в продуктовом магазине питьевой йогурт и заработала кишечную инфекцию.

— Срок годности йогурта был в норме. Но вскоре у меня скрутило живот, началась сильная боль и рвота. Я вызвала скорую, медики промыли мне желудок и увезли больницу. Диагностировали отправление, но ложиться я не стала, так как у меня дома двое детей, — рассказала Ирина Морозова. — А ближе к часу ночи стало плохо десятилетней дочке...

Девочка до сих пор находится в больнице. Врачи не могут сказать однозначно, чем в тот день отравилась семья. Но Ирина Морозова утверждает, что кроме йогурта в тот вечер ничего не ела. Больше подумать не на что.

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ИСТОЧНИК KP.RU