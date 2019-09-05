В Челябинск возвращается лето
Уже в среду, 4 сентября, жители Челябинска ощутили, что стало заметно теплее. Температура воздуха поднялась до +16 градусов в тени. Но на солнце было прямо по-летнему, и горожане даже гуляли в футболках. Хорошая новость: тенденция к потеплению продолжится. С каждым днем будет прибавляться один градус.
Что касается осадков, то гидрометцентр прогнозирует лишь небольшие дожди в отдельных районах Челябинской области. Так что на выходные можно смело планировать отдых на природе.
О следующей неделе пока нельзя говорить с уверенностью, но в целом ожидается еще более теплая погодка. От +20 градусов в тени и выше! По оптимистичным прогнозам лето вернется в Челябинск почти на две недели.
Какой будет погода в сентябре, боле подробно читайте ЗДЕСЬ.
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ИСТОЧНИК KP.RU