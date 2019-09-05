2019-09-05T05:09:39+03:00
Общество

В Челябинск возвращается лето

Сколько продлится потепление
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ура, сентябрь принес тепло!Ура, сентябрь принес тепло!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уже в среду, 4 сентября, жители Челябинска ощутили, что стало заметно теплее. Температура воздуха поднялась до +16 градусов в тени. Но на солнце было прямо по-летнему, и горожане даже гуляли в футболках. Хорошая новость: тенденция к потеплению продолжится. С каждым днем будет прибавляться один градус.

Что касается осадков, то гидрометцентр прогнозирует лишь небольшие дожди в отдельных районах Челябинской области. Так что на выходные можно смело планировать отдых на природе.

О следующей неделе пока нельзя говорить с уверенностью, но в целом ожидается еще более теплая погодка. От +20 градусов в тени и выше! По оптимистичным прогнозам лето вернется в Челябинск почти на две недели.

Какой будет погода в сентябре, боле подробно читайте ЗДЕСЬ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк просит жителей Челябинской области разбить копилки и вернуть в оборот мелочь
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Челябинской области третьи сутки ищут пенсионера-грибника
В Челябинской области стартовал отопительный сезон
Шестилетняя девочка пострадала в аварии в центре Челябинска
Челябинки стали меньше обращаться к пластическим хирургам с просьбой сделать из них Барби
Семилетнего школьника, сбитого машиной скорой в Катав-Ивановске, переводят на лечение в Челябинск
Легковушка разбилась о рекламный щит на окраине Челябинска
Большинство жителей Челябинска не верят в силу Конституции
Ревизоры проверят, как тратились деньги при строительстве конгресс-холла в Челябинске
В Магнитогорске потеряли воробьев
Пес в мешке: мать пятерых детей приютила щенка, выброшенного на улицу
Жители Челябинска жалуются, что вода пахнет плесенью и дустом
В Магнитогорске школьница и ее мать отравились питьевым йогуртом
«Трактор» в овертайме уступил СКА со счетом 3:4