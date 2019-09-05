2019-09-05T05:31:00+03:00
Общество

Жители Челябинска жалуются, что вода пахнет плесенью и дустом

Можно ли ее пить
Ирина КАРЕЛИНА
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Фильтры не спасают от неприятного запаха воды.Фильтры не спасают от неприятного запаха воды.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В соцсети появились жалобы горожан на неприятный запах воды из крана.

— В последнее время она пахнет плесенью. Кто живет на ул. Академика королева, чувствуете запах, или мне уже кажется? — написала в группе «ВКонтакте» челябинка Руфия Сибагатова.

Соседи подтвердили. Такие же новости о воде пришли от жителей не только Северо-запада, но и других районов Челябинска.

— Запах хлорки что ли. Я прям не могу, до тошноты. А бутылки таскать уже запарились, — сообщает Антонина Кудряшова.

Кто-то пишет, что пахнет болотом, кто-то — дустом. Также люди отмечают, что не могут на этой воде даже готовить. Кипячение и фильтры также не справляются с неприятным запахом.

Причиной специалисты называют цветение Шершневского водохранилища. К счастью, это продлится недолго. Вонючая вода - это, конечно, неприятно, но не опасно для здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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