Жители Челябинска жалуются, что вода пахнет плесенью и дустом
В соцсети появились жалобы горожан на неприятный запах воды из крана.
— В последнее время она пахнет плесенью. Кто живет на ул. Академика королева, чувствуете запах, или мне уже кажется? — написала в группе «ВКонтакте» челябинка Руфия Сибагатова.
Соседи подтвердили. Такие же новости о воде пришли от жителей не только Северо-запада, но и других районов Челябинска.
— Запах хлорки что ли. Я прям не могу, до тошноты. А бутылки таскать уже запарились, — сообщает Антонина Кудряшова.
Кто-то пишет, что пахнет болотом, кто-то — дустом. Также люди отмечают, что не могут на этой воде даже готовить. Кипячение и фильтры также не справляются с неприятным запахом.
Причиной специалисты называют цветение Шершневского водохранилища. К счастью, это продлится недолго. Вонючая вода - это, конечно, неприятно, но не опасно для здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU