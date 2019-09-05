Пес в мешке: мать пятерых детей приютила щенка, выброшенного на улицу

СЕГОДНЯ 05:50 2019-09-05T05:50:25+03:00

Вот такого щенка кто-то выбросил, да еще и в завязанном мешке. Фото: vk.com/podslushano_kop

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В городе Копейске Челябинской области кто-то решил избавиться от собаки, выкинув ее в мешке. Как мусор. К счастью, она попала в добрые руки.

— Дочь в районе завода «Пластмасс» нашла щенка в завязанном мешке. На вид ему месяц — полтора. Был сильно напуган и голоден, без видимых повреждений и заболеваний. Помимо пятерых детей, теперь у нас есть Батон, — рассказала многодетная мать в группе «ВКонтакте».

Женщина спросила пользователей соцсети, где найти недорогую ветеринарную клинику и как приучить дворняжку к улице. Опытные собачники с радостью проконсультировали ее.

— Сколько доброты в глазах щенка! Он явно благодарен вам за то, что его не выбросили обратно на улицу, — написала Елизавета Михайлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU