2019-09-05T06:10:46+03:00
Общество

В Магнитогорске потеряли воробьев

Почему исчезли птицы
Ирина КАРЕЛИНА
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Воробьи в Магнитогорске. Фото: Акьюндуз НизамоваВоробьи в Магнитогорске. Фото: Акьюндуз Низамова
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Перелетные птицы потянулись на юг. Но воробьи-то куда? В Магнитогорске заметили, что серые крохи исчезли из города.

— Недавно заметила, что отсутствуют воробьи. За неделю не увидела ни одного. А вы когда последний раз их видели? — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Другие горожане удивились вместе с ней. Кто-то посмеялся: вот у людей проблемы! Кто-то отметил, что в природе все взаимосвязано, и, если воробьи пропали, это может означать что-то плохое.

— В садах и селах они, урожай собирают, — успокоила в комментариях Елена Мурашева. — Лично у меня на огороде в Крылово их немало. У кур пшеничку воруют.

Действительно, сейчас на сельских полях идет уборка урожая, и многие птицы на это время перебираются туда. Но нельзя сказать, что воробьи полностью покинули город. В доказательство магнитогорцы шлют фотографии птичек. Стоит насыпать зерна у подъезда — и вы их сразу увидите.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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