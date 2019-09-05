В Магнитогорске потеряли воробьев

СЕГОДНЯ 06:10 2019-09-05T06:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Перелетные птицы потянулись на юг. Но воробьи-то куда? В Магнитогорске заметили, что серые крохи исчезли из города.

— Недавно заметила, что отсутствуют воробьи. За неделю не увидела ни одного. А вы когда последний раз их видели? — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Другие горожане удивились вместе с ней. Кто-то посмеялся: вот у людей проблемы! Кто-то отметил, что в природе все взаимосвязано, и, если воробьи пропали, это может означать что-то плохое.

— В садах и селах они, урожай собирают, — успокоила в комментариях Елена Мурашева. — Лично у меня на огороде в Крылово их немало. У кур пшеничку воруют.

Действительно, сейчас на сельских полях идет уборка урожая, и многие птицы на это время перебираются туда. Но нельзя сказать, что воробьи полностью покинули город. В доказательство магнитогорцы шлют фотографии птичек. Стоит насыпать зерна у подъезда — и вы их сразу увидите.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU