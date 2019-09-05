В Магнитогорске потеряли воробьев
Перелетные птицы потянулись на юг. Но воробьи-то куда? В Магнитогорске заметили, что серые крохи исчезли из города.
— Недавно заметила, что отсутствуют воробьи. За неделю не увидела ни одного. А вы когда последний раз их видели? — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».
Другие горожане удивились вместе с ней. Кто-то посмеялся: вот у людей проблемы! Кто-то отметил, что в природе все взаимосвязано, и, если воробьи пропали, это может означать что-то плохое.
— В садах и селах они, урожай собирают, — успокоила в комментариях Елена Мурашева. — Лично у меня на огороде в Крылово их немало. У кур пшеничку воруют.
Действительно, сейчас на сельских полях идет уборка урожая, и многие птицы на это время перебираются туда. Но нельзя сказать, что воробьи полностью покинули город. В доказательство магнитогорцы шлют фотографии птичек. Стоит насыпать зерна у подъезда — и вы их сразу увидите.
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ИСТОЧНИК KP.RU