Легковушка разбилась о рекламный щит на окраине Челябинска
Очевидцы выложили в социальных сетях фотографии аварии, которая случилась на Троицком тракте в Челябинске в среду, 4 сентября. В ДТП сильно пострадала легковая машина.
— Мы проезжали мимо, когда вокруг уже никого не было. Что случилось, не поняли, — пишет автор снимков Оксана Бадамшина.
— Там «шестерка» подрезала, — комментирует фото Наталья Селютина.
На снимках видно, что легковушку вынесло за пределы проезжей части. Машина ударилась о металлическое ограждение дороги и перевернулась, задев рекламный щит.
Информации о погибших в полиции нет. Значит, сидевшие в автомобиле выжили.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU