Легковушка разбилась о рекламный щит на окраине Челябинска

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-05T07:41:12+03:00

Поучительные фото уже попали в соцсети

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Очевидцы выложили в социальных сетях фотографии аварии, которая случилась на Троицком тракте в Челябинске в среду, 4 сентября. В ДТП сильно пострадала легковая машина.

— Мы проезжали мимо, когда вокруг уже никого не было. Что случилось, не поняли, — пишет автор снимков Оксана Бадамшина.

— Там «шестерка» подрезала, — комментирует фото Наталья Селютина.

На снимках видно, что легковушку вынесло за пределы проезжей части. Машина ударилась о металлическое ограждение дороги и перевернулась, задев рекламный щит.

Информации о погибших в полиции нет. Значит, сидевшие в автомобиле выжили.

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ИСТОЧНИК KP.RU