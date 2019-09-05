Семилетнего школьника, сбитого машиной скорой в Катав-Ивановске, переводят на лечение в Челябинск

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-05T07:54:57+03:00

Все произошло на этом перекрестке. Фото: УГИБДД по Челябинской области.

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Два дня назад семилетний школьник из Катав-Ивановска катался на велосипеде и попал под колеса машины скорой. По оценке медиков, школьник получил травмы средней степени тяжести. Тем не менее, спустя сутки после аварии его решили перевести на лечение в областной центр.

— Сотрудники районной больницы проконсультировались со специалистами из Областной детской больницы. В четверг ребенка доставят санитарным транспортом в травматологическое отделение ЧОДКБ для продолжения лечения, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, мальчик выехал на дорогу в неположенном месте. Водитель скорой не успел затормозить.

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ИСТОЧНИК KP.RU