Челябинки стали меньше обращаться к пластическим хирургам с просьбой сделать из них Барби

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-05T07:55:11+03:00

В топе операций остаются увеличение груди и манипуляции с лицом

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Хирургические вмешательства ради исправления внешности — остаются в тренде в России и в том числе в Челябинске. Большинство клиентов — девушки. На Южном Урале спрос на услуги пластических хирургов не спадает несколько лет. Самой популярной операцией остается увеличение груди. Об этом пишет информационный портал «Медиазавод».

— Ринопластика, например, занимает только третье или четвертое место. Второе место занимают эстетическая операция на лице, или блефоропластика (верхние веки — прим.ред.), кто-то выделяет липосакцию, — рассказал сайту челябинский пластический Николай Лукачев.

Врач также отметил, что девушки больше не хотят становиться Барби. Никаких перекачанных губ, точеных скул и неественных грудей. Тренд на естественность.Также хирург добавил, что иногда девушки устают от имплантов и просят вернуть все обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU