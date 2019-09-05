СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-05T08:50:31+03:00

Но пока только в отдаленных районах

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Жилые дома и социальные обхекты Катав-Ивановска и Нязепетровска начали подключать к отоплению, до конца недели тепло также дадут в Трехгорном. В Челябинской области стартовал отопительный сезон.

Критерием для начала отопительного сезона обычно является стойкое похолодание. Тепло дают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. В самом Челябинске это случается на рубеже сентября и октября. Однако в садиках, школах, в больницах отопление могут включить и раньше, по просьбе их руководителей.

В областном центре вопрос горячих батарей в мэрии еще не обсуждали. На выходные в городе ждут заметное потепление.

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ИСТОЧНИК KP.RU