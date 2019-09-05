2019-09-05T09:05:33+03:00
Общество

В Челябинской области третьи сутки ищут пенсионера-грибника

При себе у жителя деревни Зотино разряженный мобильник
Ольга АНТОНОВА
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В лесах Каслинского района пропал пенсионер-грибник. Фото: группа > поиск пропавших людей vk.comВ лесах Каслинского района пропал пенсионер-грибник. Фото: группа > поиск пропавших людей vk.com
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Александр Белокопытов, житель деревни Зотино Каслинского района, пошел 2 сентября за грибами. До леса его довез сын, в чащу 63-летний пенсионер углубился пешком. И пропал.

— Первый день звонил сыну, говорил, что, кажется, заблудился. Потом у мобильника села батарея, — говорит Евгения Цыбина, оперативный дежурный отряда поиска пропавших людей «Снежинск СПАС». — Места вокруг деревни Александр Иванович знает хорошо, но мы его ищем уже третьи сутки, расширяя день за днем радиус поиска.

В четверг, 5 сентября, семь снежинцев-волонтеров опять отправятся в леса Калинского района. Надежда найти живым грибника есть, хотя по ночам температура воздуха опускается до плюс трех и льют холодные дожди. Семь человек — три девушки и четыре парня — выдвигаются на поиски после полудня.

— Мы же нашли в январские морозы парня, плутавшего пять суток в лесах под Снежинском, он жив-здоров. Верю, отыщется и Александр Белокопытов, — говорит Евгения Цыбина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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