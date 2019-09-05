Центробанк просит жителей Челябинской области разбить копилки и вернуть в оборот мелочь

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-05T09:28:57+03:00

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С 9 по 13 сентября коммерческие банки будут принимать монеты у населения. Не экзотические, не старинные, а самые заурядные — те, которыми мы расплачиваемся в магазинах.

— Мелочь очень нужна в магазинах, в общественном транспорте, на заправках. В первом полугодии в Челябинской области в обращение запустили 48 млн рублей, а в оборот вернулось только 24 млн рублей. Половина мелочи осела в копилках и кошельках жителей региона, — говорит управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

В прошлом году южноуральцы за несколько дней вернули в банки 30 тонн мелочи — почти 11 млн рублей. Для их перевозки понадобилось шесть тысяч мешков.

На время акции банки отменят комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за подобную операцию. Кроме того, за возврат мелочи в денежный оборот можно будет получить памятные монеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU