2019-09-05T09:47:06+03:00
Общество

В Челябинске оштрафовали родителей пацанов, прокатившихся на цистерне по железной дороге

Подростки рисковали жизнью
Лидия ПЕСКОВА
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Высота цистерны - несколько метров, а держаться практически не за что.Высота цистерны - несколько метров, а держаться практически не за что.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Челябинске два 12-летних подростка пробрались на территорию железнодорожного перегона и едва не погибли под колесами поезда.

Школьники догнали идущий по путям состав, зацепились за подножку и залезли на крышу цистерны. В таком положении им удалось проехать несколько километров. Когда состав пришел на станцию Челябинск-Главный, детей заметили осмотрщики вагонов. Взрослые тут же вызвали транспортную полицию.

— Дети могли погибнуть, упав с цистерны под колеса поезда. Поэтому подростков передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мальчикам рассказали, как опасны такие игры. А их родителей привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказала КП-Челябинск специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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