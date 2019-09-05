2019-09-05T09:52:00+03:00
Общество

Болельщиков «Трактора» после домашних матчей будут развозить по Челябинску на автобусах

Стали известны маршруты, по которым будет ходить общественный транспорт от Ледовой арены
Алексей МИКУШИН
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После хоккея в Челябинске болельщиков развезут автобусы.После хоккея в Челябинске болельщиков развезут автобусы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти города издали специальное постановление, облегчающее жизнь фанатам. Теперь после каждого домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ — до 27 февраля, от Ледовой арены «Трактор» будут отправляться автобусы во все районы города.

Дело в том, что игры черно-белых в Челябинске, бывает, заканчиваются около десяти часов вечера, и для тысяч болельщиков вопрос, как добираться до дома, становится очень актуальным. Транспортники решили «разрулить» этот вопрос, опубликовав список четырех маршрутов от Ледовой арены «Трактор»:

№ 4 Ледовая арена «Трактор» — ЮУрГУ — пр.Ленина — ул.Марченко — ул. Хохрякова — ул. Мамина;

№ 64 Ледовая арена «Трактор» — ул. Бр. Кашириных — ул.Труда — пр.Ленина — ул.Свободы — ж/д вокзал;

№ 31 Ледовая арена «Трактор» — Комсомольский проспект — ул.Пети Калмыкова — ул.Румянцева -ул.Б.Хмельницкого — ЧМК;

№ 81 Ледовая арена «Трактор» — ул. Доватора -ул. Гагарина — ул. Энергетиков — ул.Новороссийская — ул. Чистопольская.

Стоимость проезда 23 рубля, оплатить проезд можно также транспортной картой.

Власти города, надеются таким образом также привлечь и дополнительное число болельщиков «Трактора» в Ледовую арену на домашние матчи команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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