Болельщиков «Трактора» после домашних матчей будут развозить по Челябинску на автобусах
Власти города издали специальное постановление, облегчающее жизнь фанатам. Теперь после каждого домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ — до 27 февраля, от Ледовой арены «Трактор» будут отправляться автобусы во все районы города.
Дело в том, что игры черно-белых в Челябинске, бывает, заканчиваются около десяти часов вечера, и для тысяч болельщиков вопрос, как добираться до дома, становится очень актуальным. Транспортники решили «разрулить» этот вопрос, опубликовав список четырех маршрутов от Ледовой арены «Трактор»:
№ 4 Ледовая арена «Трактор» — ЮУрГУ — пр.Ленина — ул.Марченко — ул. Хохрякова — ул. Мамина;
№ 64 Ледовая арена «Трактор» — ул. Бр. Кашириных — ул.Труда — пр.Ленина — ул.Свободы — ж/д вокзал;
№ 31 Ледовая арена «Трактор» — Комсомольский проспект — ул.Пети Калмыкова — ул.Румянцева -ул.Б.Хмельницкого — ЧМК;
№ 81 Ледовая арена «Трактор» — ул. Доватора -ул. Гагарина — ул. Энергетиков — ул.Новороссийская — ул. Чистопольская.
Стоимость проезда 23 рубля, оплатить проезд можно также транспортной картой.
Власти города, надеются таким образом также привлечь и дополнительное число болельщиков «Трактора» в Ледовую арену на домашние матчи команды.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU