2019-09-05T10:06:45+03:00
Дом. Семья

Ротвейлер, малинуа и ховаварт удивили в парке Челябинска

Хозяева представили своих питомцев зрителям на общественно-политический вернисаже
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Ротвейлер, малинуа и ховаварт удивили горожан в парке ЧелябинскаРотвейлер, малинуа и ховаварт удивили горожан в парке ЧелябинскаФото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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В последний день лета корреспондент КП-Челябинск побывала в парке Гагарина. Там проходил общественно-политический вернисаж.

С утра погода не задалась. Посетителей в парке было мало. Оттого участники вернисажа были рады каждому челябинцу. Городской Клуб служебного собаководства ДОСААФ развлекал прохожих своими питомцами.

Первым с показательным номером выступил ротвейлер по кличке Иволт Блэк Юстин. Пес показал чудеса стойкости. Павел Скороходов, его владелец кидал перед ним деревянную гантель, но собака никуда не двигалась без команды, гася в себе природные инстинкты. И только когда хозяин давал добро, бежала за гантелькой.

А вот щенок малинуа рвался в бой. Ему тоже хотелось принести деревянную игрушку.

Владелица этой бельгийской овчарки с интересной кличкой Чертог У Леса Верба - Дарья Овсиенко говорит:

— Мы в самом начале. Пока щенок живо воспринимает мир и учится слушаться.

А вот ховаварт Вальгранд Виктори Алирим был безразличен к играм соплеменников. Владелица собаки Махмутова Анна сказала, что у собаки природная воспитанность и послушание.

КСТАТИ

Челябинский Клуб служебного собаководства ДОСААФ занимается дрессировкой домашних питомцев. Дрессированные собаки – это «свободные» собаки. Они могут спокойно находиться среди людей и других собак в любом месте, потому что слушаются хозяина и по команде прерывают занятия. Их с полным правом можно считать членами семьи. При этом, для того чтобы стать такой совершенной собакой, некоторым требуется только минимальная дрессировка, считают в организации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КП-Челябинск проводит соревнования «Лохматый чемпион». Домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты. Четвероногих участников ждут веселые конкурсы с призами. Подробности>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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