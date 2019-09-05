Родители-наркоманы умерли на глазах восьмилетнего сына в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-05T10:13:10+03:00

Мальчик проснулся за несколько минут до гибели близких

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Трагедия разыгралась в Миассе. Восьмилетний мальчик проснулся от стонов отца. Ребенок вышел в коридор и увидел, что его родители лежат на полу.

— Мужчина чувствовал себя плохо, а женщина уже не подавала признаков жизни. Мальчик позвонил бабушке, а та вызвала скорую помощь, — рассказал старший следователь следственного комитета России городу Миасс Игорь Тюрин.

Медики приехали быстро, но 34-летняя женщина уже скончалась. В течение часа погиб и ее 32-летний супруг. По предварительной информации, оба отравились наркотиками. Бабушка заявила, что родители паренька употребляли их систематически.

Судьбу опеки над мальчиком будет решать управление социальной защиты.

Обстоятельства гибели пары проверит следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU