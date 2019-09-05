2019-09-05T12:09:48+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам Запсибкомбанка в своих банкоматах

ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. С сентября к данной технологии присоединился Запсибкомбанк. Теперь его клиенты могут бесплатно вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и Запсибкомбанка. Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard (более 240 тысяч человек).

«Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили 160 тысяч операций на общую сумму 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

«Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодняшний день это почти 6,8 тыс. устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность услуги», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь они могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта интеграции Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ», – прокомментировал Андрей Шевелев, вице-президент, член правления Запсибкомбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таможенники задержали крупную партию детской обуви с Микки Маусом в Челябинской области
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
Перекрытие дорог в Челябинске на День города 2019: по каким улицам и до скольки будет ходить транспорт
В Челябинске можно посмотреть американское кино бесплатно
Модель из Челябинска Ирина Шейк трогательно попрощалась с мэтром фотографии
Челябинский силач Михаил Кокляев намерен сразиться с бойцом ММА Александром Емельяненко
Челябинцы устали от грязи в городе и скинулись на красивый еврогазон
УФАС признала законным скандальный баннер с поедающей суши дамой в Челябинске
Родители-наркоманы умерли на глазах восьмилетнего сына в Челябинской области
Ротвейлер, малинуа и ховаварт удивили в парке Челябинска
Болельщиков «Трактора» после домашних матчей будут развозить по Челябинску на автобусах
В Челябинске оштрафовали родителей пацанов, прокатившихся на цистерне по железной дороге
Центробанк просит жителей Челябинской области разбить копилки и вернуть в оборот мелочь
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Челябинской области третьи сутки ищут пенсионера-грибника
В Челябинской области стартовал отопительный сезон
Шестилетняя девочка пострадала в аварии в центре Челябинска
Челябинки стали меньше обращаться к пластическим хирургам с просьбой сделать из них Барби
Семилетнего школьника, сбитого машиной скорой в Катав-Ивановске, переводят на лечение в Челябинск
Легковушка разбилась о рекламный щит на окраине Челябинска
Большинство жителей Челябинска не верят в силу Конституции
Ревизоры проверят, как тратились деньги при строительстве конгресс-холла в Челябинске
В Магнитогорске потеряли воробьев
Пес в мешке: мать пятерых детей приютила щенка, выброшенного на улицу
Жители Челябинска жалуются, что вода пахнет плесенью и дустом
В Челябинск возвращается лето
В Магнитогорске школьница и ее мать отравились питьевым йогуртом
«Трактор» в овертайме уступил СКА со счетом 3:4