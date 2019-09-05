Челябинцы устали от грязи в городе и скинулись на красивый еврогазон

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-05T10:55:26+03:00

Там где раньше нагло парковали машины, теперь растут густая трава и дерево

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Житель Челябинска Егор Пахомов работает в офисном здании напротив цирка. Вместе с коллегами неравнодушный горожанин устал от унылого вида за окном и решил сделать мегаполис чуточку лучше. На помощь позвал экоактивиста Ярослава Магазова. И вместе парни реанимировали убитый газон.

Челябинцы написали чиновникам, чтобы не возникло недопонимания. Но власти так и не прислали ответ, а лето близилось к завершению. Начали работы не дожидаясь. Выбрали рулонный газон, чтобы результат был виден сразу.

— Понимали, что без деревьев газон будет выглядеть незавершенным. К тому же все знают какую они приносят пользу для воздуха и окружающей среды. Хотели посадить ели. Обратились за консультацией к экологам. Однако специалисты нам ответили, что хвойные породы будут «себя плохо чувствовать» вблизи столь крупной транспортной артерии, как улица Кирова. Выбор остановили на липе, — поделились авторы проекта.

Кроме того, активисты выложили плиткой недостающий участок тротуара. Реконструкция в общей сложности заняла 33 часа. На покупку и транспортировку газона, саженцев, вспомогательных материалов, аренду инструмента и инвентаря было потрачено 58 800 рублей.

— Важно понимать, что озеленение — это не разовая акция. Все в дальнейшем требует участия и дополнительного внимания инициаторов. Нет такого, что посадил и забыл. Все, как на своем личном участке требует ухода. Например, на полив газона и деревьев необходимо выделять время даже в выходные дни. Помимо этого, есть вероятность, что мраморная крошка после зимы испачкается и ее придется дополнительно очищать. Однако в целом мы довольны результатом, — рассказали герои.

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ИСТОЧНИК KP.RU