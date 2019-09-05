УФАС признала законным скандальный баннер с поедающей суши дамой в Челябинске
Челябинские феминистки пожаловались в УФАС на рекламу местного суши-бара, который расположена на улице Гагарина. На рекламном баннере женщина подносит ролл к открытому рту. Активисткам движения показалось, что изображение символично и направлено на создание эротических ассоциаций.
Антимонопольная служба приняла жалобу и провела опрос экспертов: оскорбляет ли их этот образ? Оказалось, что нет.
— В голосовании приняли участие 19 членов экспертного совета по рекламе. Большинство из них указало, что в рекламе отсутсвуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, — рассказали в пресс-службе УФАС России по Челябинской области. — Кроме того, членов совета спросили, создается ли впечатление о наличии на рекламной конструкции обнаженной девушки. Из 19 проголосовавших 17 человек ответили отрицательно.
В то же время выяснилось, что городское управление наружной рекламы и информации не давало своего разрешения на установку и эксплуатацию спорной рекламной конструкции. Поэтому скандальный баннер все-таки уберут.
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ИСТОЧНИК KP.RU