УФАС признала законным скандальный баннер с поедающей суши дамой в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-05T10:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинские феминистки пожаловались в УФАС на рекламу местного суши-бара, который расположена на улице Гагарина. На рекламном баннере женщина подносит ролл к открытому рту. Активисткам движения показалось, что изображение символично и направлено на создание эротических ассоциаций.

Антимонопольная служба приняла жалобу и провела опрос экспертов: оскорбляет ли их этот образ? Оказалось, что нет.

— В голосовании приняли участие 19 членов экспертного совета по рекламе. Большинство из них указало, что в рекламе отсутсвуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, — рассказали в пресс-службе УФАС России по Челябинской области. — Кроме того, членов совета спросили, создается ли впечатление о наличии на рекламной конструкции обнаженной девушки. Из 19 проголосовавших 17 человек ответили отрицательно.

В то же время выяснилось, что городское управление наружной рекламы и информации не давало своего разрешения на установку и эксплуатацию спорной рекламной конструкции. Поэтому скандальный баннер все-таки уберут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU