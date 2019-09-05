Модель из Челябинска Ирина Шейк трогательно попрощалась с мэтром фотографии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-05T11:25:20+03:00

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Супермодель Ирина Шейк, которая родилась в Еманжелинске, а карьеру начинала в Челябинске, опубликовала в своем инстаграме пост, посвященный Петеру Линдбергу. Это известный фэшн-фотограф из Германии. Его величают отцом-основателем жанра модного фото 90-х. Мэтр умер 3 сентября. Об этом пишет издание «Курс дела».

— Эта фотография с моей первой съемки с ним. Он сказал мне, что съемки закончились — и тогда он сделал снимок. Я была взволнована и напугана, фотографируясь у него в первый раз… С того дня я действительно влюбилась в Питера. Он был как маленький ребенок, который любил есть, смеяться и веселиться. Он нашел красоту в душе женщины, а не в прическе и макияже. Для меня было большой честью знать его, работать с ним и называть его другом, — написала Ирина Шейк, сопроводив пост снимком с фотосессии, проведенной Линдбергом.

Тот самый снимок Линдберга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Линдберг снимал таких звезд как Наоми Кэмпбелл,Синди Кроуфорд, Наталья Водянова. А его снимки выходили во многочисленных журналах о мире моды.

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ИСТОЧНИК KP.RU