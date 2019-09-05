2019-09-05T11:37:31+03:00
Досуг

В Челябинске можно посмотреть американское кино бесплатно

До 12 сентября в городе проходит кинофестиваль «Предчувствие»
Андрей СОКОЛОВ
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Афиша фильма "Самое неизвестное".Афиша фильма "Самое неизвестное".
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Вход на фильмы — бесплатный. Пригласительные можно взят в кассах кинотеатров, или забронирповать на сайте предчувствие-фестиваль.рф.

Аннотация к фильмам можно прочитать здесь >>

им. А.С. Пушкина

6.09, 18:00. «Мозг. Эволюция» (д/ф, Россия). 12+

9.09, 18:00. «Три богатыря и наследница престола» (м/ф, Россия). 6+

10.09, в 19:00. «Репост» (триллер, США). 18+

11.09, 17:00. «Бой» (д/ф, Россия). 18+

11.09, 19:00. «Я — мать» (триллер, Австралия). 12+

«Знамя»

6.09, 16:00. Восьмой класс (школьное кино, США). 14+

7.09, 12:00. «Садко» (м/ф, Россия). 6+

7.09, 16:00, «Привет, робот» (д/ф, Германия).14+

7.09, 18:00, «Простите за беспокойство» (комедия, США).18+

8.09, 14:00, «Самое неизвестное» (фильм-эксперимент, Великобритания). 6+

8.09, 20:00, «Иезавель» (драма, США). 16+

9.09, 16:00, «Изобретая будущее» (д/ф, США). 6+

10.09, 18:00. «Отец Байкал» (д/ф, Россия). 12+

11.09, 16:00. «Волки и овцы — ход свиньей» (м/ф, Россия). 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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