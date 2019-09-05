В Челябинске можно посмотреть американское кино бесплатно
Вход на фильмы — бесплатный. Пригласительные можно взят в кассах кинотеатров, или забронирповать на сайте предчувствие-фестиваль.рф.
Аннотация к фильмам можно прочитать здесь >>
им. А.С. Пушкина
6.09, 18:00. «Мозг. Эволюция» (д/ф, Россия). 12+
9.09, 18:00. «Три богатыря и наследница престола» (м/ф, Россия). 6+
10.09, в 19:00. «Репост» (триллер, США). 18+
11.09, 17:00. «Бой» (д/ф, Россия). 18+
11.09, 19:00. «Я — мать» (триллер, Австралия). 12+
«Знамя»
6.09, 16:00. Восьмой класс (школьное кино, США). 14+
7.09, 12:00. «Садко» (м/ф, Россия). 6+
7.09, 16:00, «Привет, робот» (д/ф, Германия).14+
7.09, 18:00, «Простите за беспокойство» (комедия, США).18+
8.09, 14:00, «Самое неизвестное» (фильм-эксперимент, Великобритания). 6+
8.09, 20:00, «Иезавель» (драма, США). 16+
9.09, 16:00, «Изобретая будущее» (д/ф, США). 6+
10.09, 18:00. «Отец Байкал» (д/ф, Россия). 12+
11.09, 16:00. «Волки и овцы — ход свиньей» (м/ф, Россия). 6+
ИСТОЧНИК KP.RU