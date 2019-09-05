2019-09-05T12:35:14+03:00
Экономика

ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса

Соглашение о старте проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума
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ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнесаВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
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ВТБ и АО «Российский экспортный центр» при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса. Специальный онлайн-сервис экспортной поддержки и менторские программы от экспертов стали доступны на В2В платформе «ВТБ Бизнес-коннект». Соглашение о старте проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым и директором АО «Российский экспортный центр» Андреем Слепневым.

Программа нацелена на формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также на создание максимально благоприятных условий для выхода на внешние рынки как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Новый сервис в режиме одного окна позволяет оценить уровень экспортной готовности каждого участника, предлагает помощь предпринимателю в составлении индивидуальной дорожной карты развития компетенций, открывает доступ к обучающим материалам и мерам государственной поддержки РЭЦ. Координатором в прохождении акселерации выступают эксперты ВТБ, непосредственно услуги оказывает Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Одним из важных факторов развития предприятий среднего и малого бизнеса является доступ как к российским, так и к международным рынкам сбыта. Созданный нашим банком совместно с РЭЦ экспортный акселератор позволит подготовить предпринимателей к расширению географии работы и поможет в развитии бизнеса. Максимальная ориентация на потребности клиентов и совершенствование продуктовых сервисов — стратегическая задача ВТБ».

«Группа РЭЦ системно работает с малым и средним бизнесом, создавая специальную экосистему для поддержки экспорта этой категории предпринимателей. Совместная программа с банком ВТБ станет очередным акселерационным механизмом в линейке Российского экспортного центра. В 2019 году уже запущены и успешно действуют аналогичные совместные программы РЭЦ с Министерством экономического развития, МШУ «Сколково» и другими финансовыми организациями», — сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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