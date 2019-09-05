2019-09-05T12:00:12+03:00
Общество

Перекрытие дорог в Челябинске на День города 2019: по каким улицам и до скольки будет ходить транспорт

Перекрытие дорог в Челябинске на День города 2019 нужно для того, чтобы центр освободить для пешеходов
Ольга АНТОНОВА
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В День города Кировка - центр притяжения челябинцев.В День города Кировка - центр притяжения челябинцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Перекрытие дорог в Челябинске на День города 2019 — традиционное мероприятие властей для того, чтобы центр освободить для праздничных шествий, концертов и гуляний. День рождения Челябинск отметит уже в этот уик-энд.

Основные мероприятия запланированы на субботу, 7 сентября. Перекрытие дорог в Челябинске на День города 2019: движение будет перекрыто в центре.

В центре города движение будет ограничено:

— ул. Тимирязева — от ул. Елькина до ул. Цвиллинга с 13.00 до 22.00;

— пр. Ленина — от ул. Красной до ул. Цвиллинга с 18.00 до 22.00 (по мере необходимости);

— ул. Воровского — от ул. С. Кривой до пл. Революции с 16.00 до 22.00;

— ул. Елькина — от ул. Воровского до ул. Тимирязева с 16.00 до 22.00.

На время праздничного фейерверка перекрытие дорог в Челябинске на день города 2019 планируется на участках:

— по Свердловскому пр. от пр. Ленина до пр. Победы с 20.00 до 22.30;

— по ул. Труда от ул. Свободы до ул. Энгельса с 20.00 до 22.30;

— по ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда с 20.00 до 22.30;

— по ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда с 20.00 до 22.30;;

— по ул. Братьев Кашириных от ул. Косарева до ул. Труда/Свободы с 20.00 до 22.30;

Как уточнили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, общественный транспорт 7 сентября будет работать до 02.00, причем не только муниципальный, но и частный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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