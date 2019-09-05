Новый доильный зал в «Коелгинском» позволит увеличить производство молока

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-05T12:58:19+03:00

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Новый доильный зал «Сomfort Top Premium» 2х24 открыт в СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева. Эта передовая технология доения позволяет переходить на более современный — беспривязный — способ содержания поголовья, обеспечивая снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда и рентабельности производства.

Открытие нового доильного зала состоялось в рамках проведения в «Коелгинском» областного научно-производственного семинара, посвященного состоянию и перспективам развития кормопроизводства, воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка в молочном животноводстве Челябинской области. Модератором выступил и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. Он отметил, что дальнейшая модернизация молочного производства требует перехода на современные системы доения через доильные залы.

— На сегодняшний день при производстве молока порядка 60% от общего количества осуществляется доение в молокопровод. Прорабатываем вопросы господдержки на предстоящие годы, чтобы стимулировать инвестиции в молочное производство. В среднесрочной перспективе планируется строительство 5 молочных доильных залов, замена около 80 молокопроводов и модернизация порядка 50 ферм.

В областном рейтинге по итогам прошлого года СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева, где общее поголовье крупного рогатого скота составляет 5200 голов, занимает первое место по валовому надою молока — 22,6 тыс. тонн и второе место по надою в среднем на корову — 9 165 кг. На животноводческом комплексе Коелгинского отделения уже действует доильный зал «Карусель». Также здесь нашли новое решение и, модернизировав уже работающую систему, внедрили технологию предохлождения молока еще до поступления его в танкер, где молоко проходит основное охлаждение до 4 градусов. Все это работает на улучшение качества молока.

Новый доильный зал «Сomfort Top Premium» 2х24 открыт в животноводческом комплексе на Долговском отделении хозяйства. Модернизацию помещений под доильный зал провели буквально за 3-4 месяца. Ранее здесь был открыт мини-доильный зал в родильном отделении. Кроме того, на Долговском отделении планируется построить новый коровник на 600 мест. Внедрение передовых технологий на предприятии помогает сохранять рентабельность, расширять производство, обеспечивать высокое качество молока.

Участники семинара — руководители и специалисты хозяйств — также ознакомились с производством в «Коелгинском» жидких минеральных удобрений, технологией заготовки корнажа из початков кукурузы. Представители научного сообщества рассказали о путях повышения продуктивности, оптимизации рационов дойных коров, улучшении качества заготавливаемых кормов. Также были подняты вопросы профилактики нарушения обменных процессов в организме животных и увеличения продуктивного долголетия коров. Об особенностях заготовки объемистых кормов рассказал консультант «Коелгинского» из Венгрии — директор Департамента КРС ООО «АГРОФИТ РУС» Габор Тот.

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ИСТОЧНИК KP.RU